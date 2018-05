Policie podle BBC uvedla, že do rozsáhlého pátrání nasadila všechny své síly. Současně požádala veřejnost, aby pomohla s identifikací dvou podezřelých, kteří do podniku přišli večer a po explozi ve 22.30 utekli.

Oba měli džíny a tmavé bundy s kapucí. Jeden měl obličej zakrytý černou látkou, druhý světlou.

Policie před indickou restaurací, kde vybuchla nálož.

FOTO: Doug Ives, ČTK/AP

„Nic nenaznačuje, že je to teroristický útok, Nic nenaznačuje, že je to zločin z nenávisti,“ řekla po činu na tiskové konferenci velitelka policie v okrsku Peel Jennifer Evansová.

„V tuto chvíli však nemůžeme nic vyloučit, protože jsme teprve začali vyšetřování,“ dodala však vzápětí.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6