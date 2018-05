Trump na Twitteru nesmí blokovat uživatele, rozhodl americký soud

Americký prezident Donald Trump na svém Twitteru, který s oblibou používá pro komunikaci s veřejností, nesmí blokovat uživatele, jejichž názory se mu nelíbí, neboť by to bylo protiústavní. A to proto, že jde o veřejného činitele. Rozhodl o tom ve čtvrtek newyorský soud, který příslušnou žalobu řešil.