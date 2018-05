Novinky

Sedmnáct členů rodiny společně obědvalo v The Surf And Turf Lodge poté, co navštívili mši. „Všichni se smáli, objednali si pití a Rogere se zvedl. Někteří si mysleli, že jen odešel a vrátí se, protože mezi lidmi se necítil dobře. A pak si všimli, že jeho auto odjelo z parkoviště a krouží kolem. Pak projelo výlohou,“ uvedl pastor Austin Rammell, který sám sebe označil za nejlepšího přítele Rogera Selfa.

Odtahování auta, jímž Self najel do restaurace.

Podle číšníka Caleba Martina vjelo auto plnou rychlostí do restaurace: „Šel jsem na místo a slyšel velkou ránu. Projelo to přímo dovnitř. Jsou tam dveře a je tam zeď a on projel do další místnosti.“

Nakonec najel do stolu, u nějž všichni seděli. Zabil přitom svou zasnoubenou 26letou dceru Kate, která čtyři roky pracovala jako zástupkyně šerifa, a svou snachu Amandu, která pracovala jako sestra na ARO, řekl pastor.

Selfova žena Diana a jeho syn John, který také pracoval jako policista, jsou v kritickém stavu.

Roger Self (vpravo) u soudu v Gastonii, kde si vyslechl obvinění z dvojnásobné vraždy

Oběd se konal na přání Kate, která si přála mít rodinu pohromadě.

Prohlubující se duševní nemoc



„To, co se stalo včera, není svědectví o Rogeru Selfovi, ale o duševní nemoci, která ho zcela ovládla před dvěma měsíci,“ dodal pastor. „Hluboce miloval svou rodinu, hluboce miloval dceru, kterou zabil. Hluboce miloval snachu, kterou zabil,“ řekl pastor.

Připomněl, že Self založil po odchodu od policie detektivní firmu a už ji nechtěl vést.

„Trpěl vážnou depresí a těžkými úzkostmi,“ řekl televizi pastor, „a když říkám vážnými, myslím vážné. V posledních dnech se situace ze špatné změnila na velmi špatnou.“

Roger Self na snímku z roku 2017

Pastor i rodina se mu snažili zajistit léčbu, Selfa vyšetřil psychiatr a dostal léky proti depresím i úzkostem.