„Měli jsme v budově aktivního střelce a tato osoba byla zatčena,” řekl televizi NBC zástupce ředitele školy Cris Richardson. Podle neověřených zpráv byl střelcem student školy. Školský odbor uvádí, že zraněno bylo několik lidí. Lehká zranění utrpěli někteří studenti, když utíkali.

Televize KHOU a list Houston Chronicle uvedli s odvoláním na představitele federálních sil, které taky v areálu zasahovaly, že si střelba vyžádala několik obětí. Zástupce odborů houstonských policistů Joe Gamaldi uvedl, že jeden policista byl se zraněnými přepraven do nemocnice.

Střelba propukla mezi 7:30 a 7:45, uvedla televize ABC. Na místo okamžitě zamířili policisté ze Santa Fe i zaměstnanci kanceláře šerifa v Galvestonu, který vyzval lidi, aby se oblasti vyhnuli, stejně jako záchranáři.

Studenti byli vyvedeni ze školy ven. Jeden z žáků televizi ABC řekl, že viděl, jak střelec vypálil na dívku. Potvrzeno to však nebylo.

Shooting incident reported at Santa Fe High School in Galveston County. We have @HCSOTexas units enroute to assist. Large police presence, please avoid the area. #hounews #lesm