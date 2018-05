Novinky

Výkonný místopředseda NRA Wayne LaPierre označil 74letého Northa za „legendárního bojovníka za americkou svobodu”. V prohlášení LaPierre uvedl, že konzervativec North, který v posledních letech působil jako moderátor v rozhlase a spolupracoval s televizí Fox News, je „nadaný řečník a schopný vůdce”.

„Neumím si představit nikoho lepšího, kdo by se mohl stát naším předsedou,” dodal.

Vlivná Národní asociace držitelů zbraní bojuje proti všem formám omezování práva na držení zbraní, a to včetně vojenských útočných pušek. Tvrdí, že držení zbraní zvyšuje bezpečnost.

Debatu o kontrole zbraní oživila v únoru střelba na střední škole ve floridském Parklandu, která si vyžádala 17 obětí. Od té doby se v amerických městech konala řada demonstrací za omezení prodeje zbraní, jichž se účastnily statisíce lidí. [celá zpráva]

Na víkendové výroční konferenci NRA v texaském Dallasu vystoupil prezident Donald Trump. I on se přihlásil k druhému dodatku americké ústavy, který Američanům zaručuje právo držet zbraň. Navíc způsobil velké emoce ve Francii, když uvedl, že pokud by byly podobné zákony ve Francii, teroristé by v klubu Bataclan nemohli pozabíjet tolik lidí. [celá zpráva]

Špinavá aféra Irangate



Někdejší podplukovník americké námořní pěchoty North je známý především tím, že v 80. letech hrál ústřední roli v aféře Irangate. Spojené státy přistoupily na tajné dodávky zbraní Íránu výměnou za propuštění amerických rukojmí v Libanonu. Írán je potřeboval kvůli válce s Irákem. Utržené peníze se převáděly na konta skupin bojujících proti komunistickému režimu v Nikaragui (contras), které prosluly mimořádnou brutalitou. Kongres posílání vojenské pomoci nikaragujským povstalcům zakázal.

North jako poradce Rady národní bezpečnosti tajné operace řídil. Skandál byl odhalen v roce 1986. O tři roky později byl North shledán vinným ve třech poměrně malých obviněních týkajících se zneužívání vládních fondů. V roce 1990 odvolací soud Northovo odsouzení anuloval.