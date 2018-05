Novinky, ČTK

Letadlo, které mělo podle amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) namířeno na leteckou základnu Davis-Monthan v Arizoně, patřilo portorické letce Národní gardy. Zřítilo se krátce po vzletu.

Ze snímků, které se krátce po nehodě objevily na Twitteru, je patrné, že se letoun zřítil na silnici.

Trosky havarovaného vojenského letadla.

Podle televize Fox News spadl nedaleko dálnice u mezinárodního letiště Savannah/Hilton Head. Stanice CNN doplnila, že stroj spadl krátce po startu několik kilometrů od letiště.

C-130J Hercules

„Bylo to hrozivé. Takový dopad, jako by tam vybuchla bomba. Všichni lidé v budově začali panikařit. Bylo to absolutně strašné,” cituje CNN Denvera Goodwina, jenž pracuje v autoopravně nedaleko místa neštěstí.

Na zemi transportní letadlo nikoho nezranilo. „Jako zázrakem nezasáhlo žádná auta, ani domy,” uvedla mluvčí šerifa okresu Effingham Gena Bilbová a upozornila, že silnice, na kterou se stroj zřítil, je velmi rušná.

Dým z letadla, které se zřítilo poblíž Savannah v Georgii

Podle mluvčího portorické Národní gardy Isabela Rivery byl stroj starý více než šest desítek let a vloni se používal k transportu amerických občanů, kteří kvůli hurikánu Irma uvízli na Britských Panenských ostrovech, či při pomoci Portoriku po hurikánu Maria. Příčina neštěstí není podle Rivery zatím známa.

Vojenské transportní letadlo C-130 Hercules se zřítilo jen kousek od mezinárodního letiště v Savannah ve státě Georgia

