„Nadiktoval mi celou zprávu,“ řekl Bornstein. A dodal, že zpráva, kde se psalo „o nejzdravějším člověku, který byl kdy zvolen prezidentem“ nebyla jeho profesním názorem.

Ve zprávě se objevila prohlášení o fyzické síle a vytrvalosti, které byly označeny za výjimečné. Krevní tlak a výsledky laboratorních testů byly popsány jako „úžasně excelentní“. Dále tam stálo, že Trump nemá rakovinu ani kloubní náhrady a během roku zhubl o sedm kilo.

Ještě před zveřejněním zprávy Trump zveřejnil na Twitteru, že ukáže jeho „skvělý stav“. „Mám šestí, že jsem byl požehnán skvělými geny,“ uvedl Trump, který se stal v sedmdesáti letech nejstarším americkým prezidentem v historii.

Dr. Harold Bornstein said in an interview that after telling The New York Times that Trump took a drug to promote hair growth, 2 Trump aides staged what he called “a raid” of his office https://t.co/6csFWHytOi