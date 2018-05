Novinky, ČTK

Podle amerických médií je to vůbec poprvé, co Mueller o formálním předvolání prezidenta hovořil.

Mueller možnost obsílky zmínil během březnového jednání s Trumpovým právním týmem, Dowd tuto informaci zveřejnil až nyní. Dowd patřil k vůdčím členům Trumpova právního sboru, ale koncem března asi deset dnů po schůzce s Muellerem rezignoval. Podle médií se rozhodl odejít, protože prezident bral stále méně ohled na jeho rady. Vyšetřovatelům podle svých slov řekl, že vyšetřovat prezidenta není žádná hra a že na něj tlačí.

Podle amerických médií Mueller řekl Trumpovým advokátům, že prezident je předmětem vyšetřování, ale nedopustil se trestného činu.

Robert Mueller

FOTO: Jonathan Ernst/File Photo, Reuters

AP poznamenala, že není znám kontext, ve kterém Mueller o předvolání hovořil. Mueller neobjasňuje jen ruskou roli ve volbách a vazby členů Trumpovy kampaně na Moskvu, ale zjišťuje také, zda se Trump svým jednáním v roli prezidenta nepokusil bránit průchodu spravedlnosti.

Trump v minulosti prohlašoval, že je ochoten dobrovolně podat Muellerovi svou svědeckou výpověď, po nedávné razii Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) u jeho osobního právníka Michaela Cohena si to ale rozmyslel. [celá zpráva]

Unikly otázky

Pokud by se Mueller rozhodl nyní Trumpa formálně předvolat, mohl by se prezident proti obsílce soudně ohradit, případně využít pátý dodatek americké ústavy, podle kterého nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě.

V pondělí Trump kritizoval list The New York Times, že otiskl více než 40 otázek, na které se ho Mueller chtěl zeptat v rámci vyšetřování ruského vlivu. Mimo jiné se chtěl zeptat, co všechno Trump věděl o vazbách bývalého šéfa své volební kampaně Paula Manaforta na Rusko. Dále se ho chtěl zeptat, zda byla kampaň s Rusy koordinovaná.