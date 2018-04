D´Amicová pracovala v americké investiční firmě Invesco. O jejím skonu už byli informování její příbuzní. Ředitelství kanadské pobočky Invesco sídlí na ulici Yonge poblíž místa, kde v pondělí najížděl do chodců Minassian v najaté dodávce od firmy Ryder System. [celá zpráva]

Invesco už vyjádřilo smutek z tragického úmrtí své zaměstnankyně. Její kolega Jon Tam řekl, že „byla plná života, ráda cestovala a ráda pomáhala jako dobrovolnice“.

„Byla velmi vřelá a pořád se smála. Rozhodně mi v kanceláři bude chybět její úsměv,“ dodal.

BREAKING: First of 10 victims of deadly Toronto van attack ID'd as Anne-Marie D'Amico https://t.co/cwh8kznjg7 pic.twitter.com/rKOZBHM5ak