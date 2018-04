Trump se tvrdě obořil na The New York Times kvůli Cohenovi

Americký prezident Donald Trump se v sobotu dostal do tvrdého sporu s redakcí listu The New York Times ohledně vyšetřování prezidentova osobního právníka Michaela Cohena. Advokát, označovaný dosud za oddaného Trumpova stoupence, čelí blíže neupřesněnému obvinění z nekalých obchodních praktik. Podle newyorského listu by Cohen výměnou za shovívavost soudu mohl vyšetřovatelům vyzradit citlivé informace o Trumpovi.