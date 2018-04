Novinky, ČTK

„Je to nechutná situace, říkám to už dlouho. Tato honba dál pokračuje. Je to v pravém slova smyslu útok na naši zemi, na všechno, za čím stojíme,” řekl prezident po razii v Bílém domě.

Podle amerických médií může být nová Trumpova kritika na adresu Muellera předzvěstí vyšetřovatelova pádu. Když Trump odpovídal na dotaz novináře ohledně konce Muellera, řekl: „Proč prostě Muellera nevyhodím? Je to skandál, uvidíme, co se stane.” Od mnoha lidí prý slýchává, že by Muellera vyhodit měl.

Donald Trump mluví o razii u právníka.

FOTO: Susan Walsh, ČTK/AP

Prezident má k dispozici prostředky, jak se zvláštního vyšetřovatele FBI zbavit, ale zatím jich nevyužil. Mnozí kongresmani varují, že Muellerův vyhazov by nevyhnutelně vedl k ústavní žalobě proti hlavě státu a k obvinění, že brání výkonu spravedlnosti.

Prohlídku u Cohena Trump bere velmi osobně, právník je považován skoro za člena rodiny, uvedla CNN. „Na místě prezidenta a advokáta Cohena bych byl mimořádně znepokojen,” komentoval situaci pro list The Wall Street Journal právník Ross Garber.

Pod palbou je i ministr spravedlnosti



Podle právníků jde o „mimořádně agresivní krok”, o němž muselo být ministerstvo spravedlnosti informováno.

Trump kritizoval i chování ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse: „Ministr spravedlnosti se dopustil hrozné chyby, když to udělal. Měl by nám dát věděl, jestli míní odstoupit.“ Pustil se i do jeho zástupce Roda Rosensteina, který Muellera vyšetřováním ruské aféry pověřil. Tým Muellerových vyšetřovatelů prezident označil za „tendenční skupinu lidí s největším střetem zájmů, jaký kdy viděl”.

Americký ministr spravedlnosti Jeff Sessions

FOTO: Yuri Gripas, Reuters

Agenti FBI v pondělí prohledali Cohenovu kancelář a zabavili některé materiály. [celá zpráva] Newyorští novináři tvrdí, že razie byla provedena i v Cohenově bytě na Park Avenue a v apartmánu manhattanského hotelu, který Cohen rovněž využíval.

V centru zájmu je bývalá pornohvězda

Podle Cohenova právního zástupce Stephena Ryana za prohlídkou zčásti stála žádost zvláštního vyšetřovatele Muellera. Podle listu The New York Times se zabavené materiály týkají mimo jiné výplaty peněz pornoherečce Stephanii Cliffordové, která tvrdí, že měla v minulosti s Trumpem intimní styk.

Bývala pornoherečka Stephanie Cliffordová měla údajně sexuální poměr s americkým prezidentem Donaldem Trumpem

FOTO: Eduardo Munoz, Reuters

Trump byl v době údajné nevěry s Cliffordovou, které měla pseudonym Stormy Daniels, už rok ženatý s nynější manželkou Melanií. Cohen pár dnů před prezidentskými volbami v roce 2016 zaplatil herečce 130 000 dolarů (asi 2,7 miliónu Kč), aby koupil její mlčení. Cohen trvá na tom, že Cliffordové vyplatil peníze z vlastních zdrojů.

Trump jakýkoli vztah s Cliffordovou popírá a tvrdí, že o vyplacení peněz nevěděl. [celá zpráva] Cliffordová požaduje u soudu zrušení dohody, aby mohla o styku promluvit. Uvedla, že byla zastrašována. [celá zpráva]