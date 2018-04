Nazdar kluci, v budově je bomba. Američan přes český web vyhrožoval policistům

Američtí policisté zatkli mladíka, který prostřednictvím českého webu rozesílal strážcům zákona z Portsmouthu ve státě New Hampshire výhrůžky a e-maily sexuálního charakteru. Nyní za to 22letému Austinu Santorovi hrozí pět let vězení a pokuta 250 tisíc dolarů, tedy téměř 5,2 miliónu korun. Ve středu o tom informoval server Seacostonline.com