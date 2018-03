„Škola byla uzavřena a událost je pod kontrolou. Šerif je na místě,” informoval školský úřad okresku Saint Mary.

Marylandská státní policie podle agentury AP k incidentu uvedla, že má situaci pod kontrolou. Zásah bezpečnostních složek ale stále probíhá.

A shooting investigation is underway at Great Mills High School in Great Mills, Maryland. Multiple injuries have been reported. The shooting comes just four days before the national #MarchForOurLives. https://t.co/MgNIB5ZJJd



