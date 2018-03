Novinky, ČTK

Žádné z významných amerických médií si kvůli těsnému výsledku netrouflo prohlásit Lamba za vítěze volebního souboje ve volebním obvodu tradičně ovládaném republikány. Podle aktuálních informací získal mladý demokratický politik podporu 49,8 procent voličů, zatímco Saccone 49,6 procenta voličů a zbývající hlasy získal libertarián Drew Miller.

„Trvalo to trochu déle, než jsme si mysleli, ale zvládli jsme to. Vy jste to zvládli,” řekl Lamb jásajícím příznivcům.

Republikáni však odmítají uznat výsledek, dokud nebudou spočteny všechny absenční hlasy a nebudou překontrolovány hlasy voličů, u nichž se při hlasování vyskytly nějaké nedostatky. To by podle jejich mluvčího mělo být hotovo v pátek.

„Porážku rozhodně neuznáváme,” řekl podle Reuters mluvčí Republikánské strany Matt Gorman. „Nevylučujeme přepočet nebo nějaké další právní kroky,” dodal.

Varovný test pro republikány



Hlasování poutá celoamerickou pozornost, neboť je pro Trumpovu republikánskou administrativu testem před listopadovými parlamentními volbami.

Demokraté v tomto pensylvánském obvodě od roku 2002 nevyhráli, ve volbách v letech 2014 a 2016 proti Timu Murphymu nepostavili vůbec protikandidáta.

Šéfka demokratů ve Sněmovně reprezentantů Nancy Pelosiová označila těsný výsledek za jasné vítězství své strany, neboť republikánům podle ní nepomohla ani masivní kampaň a osobní Trumpova podpora pro Sacconeho.

Kandidát republikánů Rick Saccone

FOTO: Alan Freed, Reuters

Republikánský předseda Sněmovny Paul Ryan podle agentury AP označil pensylvánský vzestup demokratů za varování před listopadovými volbami, v nichž by jeho strana mohla přijít o většinu. Ryan podle AP v neveřejném prohlášení své spolustraníky vyzval, aby se „dali do práce” a nenechali se zaskočit energií, kterou kampani věnují demokraté.

Volby kvůli sexuálnímu skandálu



Volby se v Pensylvánii konaly poté, co republikán Tim Murphy odstoupil kvůli sexuálnímu skandálu. Ženatý politik horoval proti interrupcím, svou milenku Shannon Edwardsovou však nutil jít na potrat.

Edwardsová jeho nátlak zveřejnila. Paradoxní na případu bylo, že těhotná nebyla. [celá zpráva]