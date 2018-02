Střelba přinesla podle jeho slov „scény strašného násilí, nenávisti a zla”. Celý národ se podle něj modlí za oběti a jejich rodiny.

Prezident slíbil, že navštíví místo tragédie, aby se sešel s příbuznými obětí, zraněnými a místními představiteli. „Musíme také spolupracovat na vytvoření kultury obsahující důstojnost života, která vytváří hluboké a smysluplné lidské kontakty," dodal.

Strůjcem masakru je devatenáctiletý Nikolas Cruz. Motiv jeho činu je zatím neznámý, mladík se nicméně léčil nějakou dobu na psychiatrii.

So many signs that the Florida shooter was mentally disturbed, even expelled from school for bad and erratic behavior. Neighbors and classmates knew he was a big problem. Must always report such instances to authorities, again and again!