„Myslím, že je to ostuda, co se děje v této zemi..hodně lidí by se mělo stydět,” uvedl Trump k obsahu zprávy. Označil ji za "hroznou".

Interní zpráva sepsaná republikány z výboru pro kontrolu činnosti tajných služeb americké Sněmovny reprezentantů uvádí, že během vyšetřování údajného vměšování do prezidentských voleb FBI a ministerstvo spravedlnosti USA zneužily svých pravomocí a jsou zaujatí proti prezidentu Donaldu Trumpovi.

Zpráva obviňuje FBI a ministerstvo spravedlnosti, že zneužily svých pravomocí, když v roce 2016 požádaly o rozšíření odposlechů i na Cartera Page, tehdejšího Trumpova volebního poradce. Žádost byla podle zprávy podložena „nedůvěryhodnými zdroji“, napsala DPA.

Měly to být informace ze složky, kterou pro firmu Fusion GPS, již částečně financoval Demokratický národní výbor a kampaň prezidentské kandidátky Hillary Clintonové, sestavil bývalý britský špión, který měl najít kompromitují materiál proti Trumpovi.

Informace měla v takovém případě ověřit americká či jiná spojenecká zpravodajská služba. „Žádný soud by nedovolil sledování amerického občana na základě nepodložených informací,” píše se ve zprávě.

Kritika z řad demokratů



Demokraté z výboru americké Sněmovny reprezentantů pro kontrolu zpravodajských služeb kritizovali republikánskou zprávu jako ostudnou snahu zdiskreditovat nepravdivými obviněními FBI, ministerstvo spravedlnosti a zvláštního vyšetřovatele.

„Výběrové a zpolitizované zveřejnění utajovaných informací vytváří strašlivý precedens a dlouhodobě poškodí zpravodajskou komunitu a naše agentury,” uvedli v prohlášení. Mark Warner, čelný demokrat ve zpravodajském výboru Senátu, označil zprávu republikánů za „ledabylou a svědčící o ohromujícím pohrdání pravdou”.

Ozvala se také FBI. Sdružení pracovníků FBI oznámilo, že její činitelé nikdy nedovolili a ani nedovolí, aby je politické zájmy odváděly od cíle jejich práce.