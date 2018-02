Většinu finančních příspěvků loni podle Trumpových spolupracovníků poukázali drobní dárci, jejichž částky nepřevyšovaly sumu 200 dolarů (asi 4000 korun).

„Nikdy v minulosti se žádnému prezidentovi nepodařilo v prvním roce v úřadu shromáždit tolik peněz, nikdy žádný prezident neměl tak velkou podporu drobných dárců, kteří ho neopouštějí," uvedla v prohlášení prezidentova snacha Lara Trumpová, která působí jako poradkyně jeho volebního štábu.

