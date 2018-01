Nehoda se stala před polednem místního času u města Crozet asi 180 kilometrů jihozápadně od Washingtonu. Všichni členové Kongresu jsou až na pár lehkých zranění podle CNN v pořádku. Mluvčí Bílého domu Sarah Sandersová uvedla, že na místě zemřel jeden člověk, neví se ale, o koho jde. Server Politico sdělil, že zahynul řidič nákladního auta.

Kabina popelářského vozu

FOTO: Zack Wajsgrasu, ČTK/AP

„Prezident byl o situaci informován a dostává v tomto směru i přehled o jejím vývoji,“ citovala mluvčí CNN.

Jednoho zraněného přenášejí do sanitky.

FOTO: Handout, Reuters

Vlakem cestoval také předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, ten je podle Bílého domu v pořádku.

„Jsme v pořádku, náš vlak se srazil s popelářským vozem,” napsal na Twitteru republikánský člen Sněmovny reprezentantů Greg Walden.

We're fine, but our train hit a garbage truck. Members with medical training are assisting the drivers of the truck. pic.twitter.com/0I9jOwHTmb