Právník Bílého domu Donald G. McGahn se postavil příkazu, aby nechal Muellera vyhodit. Odmítl požádat ministerstvo spravedlnosti o jeho odvolání a prohlásil, že raději podá demisi. Varoval, že by odvolání mohlo mít „katastrofální dopad“ na Trumpovo působení ve funkci prezidenta. List The New York Times napsal, že McGahn nepohrozil rezignací přímo Trumpovi, ale „vyslovil tuto hrozbu vážně a nahlas“.

Trump chtěl Muellera odvolat pro zaujatost. Kdysi spolu měli spor ohledně členských příspěvků do Trumpova golfového klubu a Mueller z něj nakonec odešel. Druhým důvodem bylo, že pracoval pro firmu, která zastupovala jeho zetě, a třetí, že byl nedávno vyslýchán.

Mueller byl vyšetřováním pověřen v květnu loňského roku poté, co byl na příkaz prezidenta vyhozen šéf FBI James Comey. Trump tehdy řekl, že to udělal kvůli „té ruské věci“. [celá zpráva]

Prezident: Není to pravda



Bílý dům zatím nekomentoval zprávu, kterou zveřejnil deník The New York Times s odvoláním na čtyři zdroje, jež si nepřály jmenovat. List The Washington Post ale citoval další dva zdroje, které tyto informace potvrdily. Právníka se ale nepovedlo kontaktovat ani jednomu listu.

Samotný americký prezident informace respektovaného listu v pátek odmítl. „Fake news, vážení, fake news," reagoval Trump v Davosu. BBC připomněla, že Trump už v prosinci popíral, že by něco takového chtěl udělat.

Trump navíc tento týden dal najevo ochotu nechat se Muellerem pod přísahou vyslechnout. [celá zpráva]

Trump je připraven se omluvit

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro ITV uvedl, že je připraven se omluvit za to, že přeposílal zprávy ultrapravicové a rasistické skupiny Britain First: „Jestliže mi říkáte, že jsou to hrozní lidé, rasisté, měl bych se omluvit, pokud byste chtěli, abych to udělal.“

Trump přeposlal tweety místopředsedkyně hnutí Jaydy Fransenové, na kterých byla stará videa. Po napadení mladíka o berlích v Nizozemsku bylo nepravdivě uvedeno, že šlo o útok migranta. Přeposlání tweetů odsoudila britská premiérka Theresa Mayová. [celá zpráva]

Prezident řekl, že v té době nic o hnutí nevěděl, a vysvětlil, proč tweety přeposlal: „Udělal jsem to, protože jsem velmi přesvědčen o nutnosti boje s radikálním islámským terorem.“