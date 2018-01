Podle guvernéra je potvrzena jedna oběť, několik dalších lidí je zraněno. Původně americká média uváděla pět postřelených. Pak byl počet zraněných upřesněn na devět, uvedla agentura AP. Sedm jich bylo převezeno do nemocnice, dva zranění byli přepraveni vrtulníky do Nashvillu. Jak vážná jsou jejich zranění či kolik je jim let, není zatím známo.

Tragic shooting at Marshall County HS...Shooter is in custody, one confirmed fatality, multiple others wounded...Much yet unknown...Please do not speculate or spread hearsay...Let’s let the first responders do their job and be grateful that they are there to do it for us...