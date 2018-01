„Všichni byli nepředstavitelně špinaví a podvyživení. Vypadali jako děti, ale sedm z nich byli dospělí lidé,“ uvedl jeden ze zasahujících policistů.

Vězněným bylo od dvou do 29 let, sedm z nich bylo v dospělém věku. Dívka, které se podařilo své sourozence zachránit, je sedmnáct, ale policisté se domnívali, že je jí teprve deset let.

Proč rodiče drželi děti v tak hrozných podmínkách, není jasné. Nyní jsou ve vazbě a vyšetřovatelé je vyslýchají. Zatím byli obviněni z mučení a zneužívání dětí.