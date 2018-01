Bílý dům nepopřel, že Trump volil tvrdá slova. [celá zpráva] Největší haitské noviny Le Nouvelliste výrok odsoudily jako „rasistický a urážlivý“. Dodaly, že podobné výroky „nemají místo ve vztazích mezi národy a lidmi, a ještě méně v ústech prezidenta národa, který je přátelský k Haiti“.

Imigrantka z Haiti Farah Larrieuxová připomněla pro CBS Trumpova slova před volbami, „že chtěl být favoritem“ pro Američany haitského původu: „To už je za politikou, ten chlapík nemá respekt k nikomu. Zkouším neplakat.“

Novinářka Amélie Baronová ale připomněla, že Trump se do Haiťanů trefoval i dříve, loni uvedl, že všichni haitští imigranti mají AIDS. Haitský velvyslanec Paul Altidro podotkl, že prezident byl buď nesprávně informován, nebo mylně vzdělán o Haiti.

Bývalý prezident Haiti Laurent Lamothe označil výrok za zcela neakceptovatelný: „Svět je dnes svědkem nové nízkosti.”

Bouře nevole byla tak silná, že Trump na Twitteru uvedl, že neřekl nikdy nic urážlivého o Haiťanech a že Haiti je chudá země čelící problémům. Dodal, že s Haiťany má vynikající vztahy a rozhodnutí zbavit Haiťany ochrany proti vyhoštění udělali už demokraté. To ale není pravda, rozhodnutí padlo za jeho vlády.

Botswana, která je obvykle velmi zdrženlivá, si předvolala amerického velvyslance, aby „objasnil, zda je považována za pr...“.

Mluvčí OSN pro lidská práva Rupert Colville řekl o výroku tvrdě: „Není jiné použitelné slovo než rasista. Nemůžete zavrhnout celé země a kontinenty jako pr..., jejichž populace, která není bílá, není vítaná.“

Mluvčí Africké unie Ebba Kalondová poznamenala: „Vzhledem k historickému faktu, kolik Afričanů přijelo do USA během transatlantického obchodu s otroky, je to facka veškerému akceptovatelnému chování a jednání.“

Mnohé reakce však nepostrádaly humor. Haiťan Harold Isaac zveřejnil pro Trumpa na Twitteru reprezentativní záběry přírody ve své zemi: „Takto vypadá má pr...“.

Jeden z norských zástupců v EU zase přišel s ideou, zda by se neměl změnit slogan, který má lákat turisty k návštěvě země na „není to pr...,“ protože Trump tázal, proč se raději místo lidí z těchto zapadákovů nepřijímají imigranti z Norska.

Frak Luntz, který provádí průzkumy veřejného mínění, upozornil, že „43 procent imigrantů z těchto afrických ´pr...´ má titul bakaláře nebo vyšší, zatímco v celé americké populaci je to jen třetina. Median příjmů Američanů z Nigérie je nad průměrným.

Trump usiluje o to, aby právo pobytu pozbyli migranti, kteří do USA přišli po nějaké humanitární katastrofě v rámci programu TPS. Už zbavil ochrany Haiťany a Nikaragujce, naposled pak Salvadorce. Ochranu mají například obyvatelé Jižního Súdánu nebo Nepálu. To znamená, že lidé z této země nejsou vyhoštěni, i když se do USA dostanou nelegálně. Haiťané je dostali po zemětřesení z před osmi lety. [celá zpráva]