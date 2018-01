Na Facebooku o tom informoval Vladimir Kara-Murza, místopředseda Němcovovy nadace. Washingtonská městská rada už podle něj jednomyslně schválila rychlé přejmenování.

V Rusku to už vyvolalo řadu reakcí. „Jsem hrdá na svého otce a na to, že na jeho počest bude pojmenováno náměstí. Zaslouží si to. Rusko bude svobodné,“ prohlásila Žanna Němcovová, dcera zavražděného.

Žádné nadšení ale americký záměr nevyvolal mezi ruskými poslanci. Za „hrubý krok“ s cílem „zkreslit obraz Ruska“ to označil šéf zahraničního výboru Dumy Leonid Sluckij. „Bohužel musíme konstatovat, že protiruský setrvačník roztočený Obamovou administrativou se točí dál,“ řekl agentuře RIA Novosti. Místopředseda téhož výboru Dmitrij Novikov má za to, že jde dokonce o vměšování do vnitřních záležitostí Ruska.

Iniciátorem Rubio

Kreml ale přešel zprávu se stoickým klidem. „Nechal bych to bez komentáře. Je to v pravomoci městských úřadů,“ prohlásil mluvčí Dmitrij Peskov.

O možném přejmenování se začalo mluvit už loni, s myšlenkou přišlo devět senátorů z obou velkých stran. V čele stál Marco Rubio, jenž v posledních republikánských primárkách neuspěl s prezidentskou nominací.

Zmíněné prostranství před ruskou ambasádou bylo k popíchnutí Kremlu použito i v minulosti. V roce 1984 dostalo jméno po tehdejším sovětském disidentovi Andreji Sacharovovi.