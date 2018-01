Agentura AP naznačila, že agenti FBI „nenašli žádné důkazy, že zvukové vlny mohly poškodit zdraví Američanů“. Podle agentury agenti zkoumali hypotézy, že byl použit k útokům „tlak vzduchu vyvolaný slyšitelným zvukem, ultrazvukem i infrazvukem, ale nenašli pro to žádný důkaz”.

Podle Browna však stále může být na vině zvuk: „Nevím, zda bych ho mohl zcela vyloučit.“ Hned ale dodal: „Akustický prvek může být použít jako maskovací. Floridský senátor Marco Rubio, který je synem kubánských emigrantů, je však nadále přesvědčen, že američtí zaměstnanci byli „oběťmi určitého druhu promyšleného útoku“.

Vyšetřovatelé i ministerstvo dospěli pouze k tomu, že zdravotní problémy zahrnující nevolnost, závratě, zvonění a bolest v uších a bolesti hlavy „byly nejpravděpodobněji spojeny s traumatem nepřirozeného původu“. Zástupci ministerstva při výpovědích v Senátu před subkomisí pro zahraniční styky uvedli, že jsou přesvědčeni, že Kuba má jasnější informace o tom, co stojí za útoky na diplomaty na Kubě. Tajemník ministerstva Steve Goldstein pravil: „Jsme přesvědčeni, že kubánská vláda má odpověď, a proto by měla dělat více.“

Floridský senátor a syn kubánských emigrantů Marco Rubio

FOTO: Jim Young, Reuters

Skoro všichni postižení vypovídali, že slyšeli podivné zvuky, buď velmi vysoké, nebo připomínající hukot, jako když jedete rychle autem a máte otevřená okénka. [celá zpráva]

Zbylí diplomaté dostali doporučení se od podivných zvuků držet co nejdále, protože se ukázalo, že čím déle jim byli lidé vystaveni, tím vážnější měli problémy. Demokratického senátora Boba Menendeze z New Jersey to pobouřilo, srovnal to s nařízením školním dětem při protileteckých nácvicích, aby zalezly pod lavici. Předseda podvýboru, senátor Rubio zkritizoval ministerstvo zahraničí, že selhalo, když na první informace o incidentech na přelomu let 2016 a 2017 reagovalo pomalu.

Rubio také odmítl, že by Kuba o problému nic nevěděla, podle něj je nemožné, aby si toho kubánské bezpečnostní síly nevšimly, když tak bedlivě střeží americké velvyslanectví.

Kuba vše popírá

Kubánská vláda obvinění označila na sci-fi a stěžovala, si, že nedostala dostatečné lékařské podklady, a že kubánští vyšetřovatelé nemohli navštívit americké diplomatické rezidence.

Ředitelka americké sekce na kubánském ministerstvu zahraničí Josefina Vidalová v úterý prohlásila: „Nejsou tu žádné důkazy. Nejsou tu ani důkazy, co se stalo, kdy se to stalo, proč se to stalo a kdo nebo co bylo motivem. Nemáme ani informaci, že zdravotní problémy mají příčinu na Kubě.“