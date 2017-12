Armáda USA začne přijímat transgenderové osoby

Americká armáda začne od nového roku poprvé přijímat do svých řad transgenderové rekruty. V sobotu to podle agentury Reuters uvedl mluvčí Pentagonu. Armáda se tak podřídí rozhodnutí federálních soudů po oznámení ministerstva spravedlnosti, že se proti jejich výroku neodvolá. Federální soudy zrušily zákaz přijímat do armády osoby se změněným pohlavím vydaný prezidentem Donaldem Trumpem.