Boeingův prototyp má oblé tvary, kdy křídlo plynule přechází v trup, trochu podobný čistému samokřídlu. Tento tvar je vhodný nejen kvůli obtížnější detekci radary, jež má usnadnit stroji pronikání nad území nepřítele, kde bude moci plnit průzkumné úkoly a podnikat útoky, ale také snižuje spotřebu paliva.

Stringray, což má být první bezpilotní letoun schopný ve službě vzlétat a přistávat na palubě letadlové lodě, má být schopen dodat 7500 kilogramů paliva ve vzdálenosti až tisíc kilometrů od letadlové lodě. Palivo má doplňovat bojovým letounům F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler a Lockheed F-35C Lightning II. Tím by se prodloužil dolet bojových letadel Hornet o 600 až 800 km, tedy na dvojnásobek.

Nyní se k doplňování paliva používají Super Hornety a Growlery, tedy útočné stroje a stroje pro radioelektronický boj. Pětinu až třetinu jejich misí tvoří lety, při nichž doplňují ostatním strojům palivo. Tím se však snižuje počet útočících letadel.

Původně námořnictvo chtělo používat k doplňováni paliva kvůli unifikaci právě Super Hornety, jenomže ty mají samy vysokou spotřebu paliva a nemají až takovou výdrž ve vzduchu.

Na projekt americké námořnictvo velmi spěchá, chtělo by, aby Stingraye byly ve službě už v roce 2020, protože by umožnily zvětšit oblast, ve které mohou letadla startující z mateřských lodí operovat. „Prodlouží to dosah každého leteckého křídla,“ řekl podle specializovaného webu USNI velitel námořního letectva Mike Shoemaster, když byly v říjnu zveřejněné upřesněné požadavky na nosnost paliva.

O vítězi soutěže se má rozhodnout v září příštího roku a první Stingraye by měly sloužit na palubách letadlových lodí USS Dwight D. Einsenhower a USS George H. W. Bush už v roce 2020.

Soutěže se účastní ještě dvě další firmy General Atomic a Lockheed Martin. General Atomics je známý svými bezpilotními letadly MQ-1 Predator a MQ-9 Reaper, prvními bezpilotními letadly, které se standardně používaly pro útoky.

Start bezpilotního letounu X-47B z letadlové lodi USS George Bush

FOTO: US Navy

Ze soutěže už dříve odstoupila společnost Northrop Grumman, protože není schopna tak rychle splnit požadavky. Její stroj X-47B byl přitom prvním bezpilotním letadlem, které absolvovalo úspěšné starty a přistání na letadlové lodi. Jako první dron také testoval doplňování paliva za letu, ale jako příjemce. [celá zpráva]