Maduro v nedělním projevu uvedl, že opoziční strany „zmizely z politické mapy”. „Jakákoli strana, která se nezúčastnila dnešních voleb (starostů) a volala po jejich bojkotu, se už do (prezidentských) voleb nemůže zapojit,” dodal.

Jedná se podle něj o „kritérium Ústavodárného shromáždění”. Legitimitu tohoto kontroverzního zákonodárného orgánu, jehož ustavení umožňuje venezuelská ústava v případě patové politické situace, neuznává řada zemí včetně Evropské unie. Opozice volby do něj bojkotovala.

Očekává se, že nejvíce hlasů ve volbách starostů získá Madurova vládnoucí socialistická strana navzdory zhoršující se hospodářské situaci, jež se projevuje nedostatkem základního zboží a rostoucí inflací.

Bojkot voleb starostů 335 měst oznámily opoziční strany už v říjnu. Podle nich poslouží pouze k posílení „diktatury prezidenta Madura”.

Volby měly původně skončit v 16:00 místního času (21:00 SEČ), ale ještě tři hodiny po termínu nebyly volební místnosti uzavřeny. Podle AFP by to mohlo vést k pozdějšímu vyhlášení výsledků, které bylo plánováno do půlnoci místního času (5:00 SEČ).