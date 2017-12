Trumpův tweet naznačuje, že šéf Bílého domu možná věděl o Flynnových lžích předtím, než vyzval šéfa FBI, aby jeho bývalého poradce nevyšetřoval, napsala agentura Reuters s odvoláním na právní experty.

Pokud Trump věděl, že Flynn lhal FBI, a přesto řekl vyšetřovatelům, aby se případu dále nevěnovali, pak to představuje maření spravedlnosti, uvádějí prezidentovi kritici. List The Daily Telegraph připomněl, že maření spravedlnosti je jedním z důvodů, který může vést k zahájení procesu impeachmentu, tedy ústavní žaloby, jež by prezidenta zbavila úřadu.

"Musel jsem generála Flynna vyhodit, protože lhal viceprezidentovi a FBI. K těmto lžím se přiznal. Je to ostuda, protože jeho činy během přechodného období (tedy po listopadovém zvolení a před lednovou inaugurací Trumpa) byly v souladu se zákonem. Nebylo co skrývat!" napsal prezident v sobotu na twitteru.

Komentátoři začali vzápětí spekulovat, zda se Trump nechtěně nepřiznal k maření spravedlnosti prohlášením, že o Flynnově lhaní FBI věděl už v únoru. Agentura Reuters ale uvedla, že z Trumpova tweetu není jasné, co přesně prezident kdy věděl.