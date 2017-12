Trumpův tweet naznačuje, že šéf Bílého domu možná věděl o Flynnových lžích předtím, než vyzval šéfa FBI, aby jeho bývalého poradce nevyšetřoval, napsala agentura Reuters s odvoláním na právní experty.

Pokud Trump věděl, že Flynn lhal FBI, a přesto řekl vyšetřovatelům, aby se případu dále nevěnovali, pak to představuje maření spravedlnosti, uvádějí prezidentovi kritici. List The Daily Telegraph připomněl, že maření spravedlnosti je jedním z důvodů, který může vést k zahájení procesu impeachmentu, tedy ústavní žaloby, jež by prezidenta zbavila úřadu.

Bezpečnostní poradce Bílého domu Michael Flynn

FOTO: Carlos Barria, Reuters

"Musel jsem generála Flynna vyhodit, protože lhal viceprezidentovi a FBI. K těmto lžím se přiznal. Je to ostuda, protože jeho činy během přechodného období (tedy po listopadovém zvolení a před lednovou inaugurací Trumpa) byly v souladu se zákonem. Nebylo co skrývat!" napsal prezident v sobotu na twitteru.

Komentátoři začali vzápětí spekulovat, zda se Trump nechtěně nepřiznal k maření spravedlnosti prohlášením, že o Flynnově lhaní FBI věděl už v únoru. Agentura Reuters ale uvedla, že z Trumpova tweetu není jasné, co přesně prezident kdy věděl.

Flynn pracoval pro Trumpa už během kampaně

Michael Flynn pracoval pro Trumpa už během kampaně a po jeho nástupu do prezidentské funkce se stal jeho hlavním bezpečnostním poradcem. Trump před převzetím úřadu avizoval reformu tajných služeb, které podle něj nadržovaly opozičním demokratům, a Flynn měl čistku řídit. Za necelý měsíc se ale sám musel z Bílého domu poroučet, protože vyšlo najevo, že tajil předchozí styky s ruským velvyslancem, a to údajně i před Trumpem.

Někdejší šéf FBI James Comey

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Ještě předtím byl ale funkce zbaven někdejší šéf FBI James Comey, a to na návrh ministra spravedlnosti Jeffa Sessionse. Také ten se ocitl před časem v podezření, protože se během loňské kampaně dvakrát sešel s ruským velvyslancem, ale při slyšení v Senátu, který potvrzoval jeho nominaci na ministra, to nepřiznal. Trump v písemné výpovědi Comeymu napsal, že není schopen FBI vést. Později v rozhovoru pro média připustil, že měl také na zřeteli „tu ruskou věc“.

Comey však již dříve prozradil, že Trump po něm ještě před vyhazovem chtěl, aby zastavil vyšetřování Flynna.

Bílý dům zprávu o zasahování do vyšetřování již dříve popřel. Přiznal pouze schůzku Trumpa s Comeym, na níž prezident „opakovaně vyjádřil svůj názor, že generál Flynn je slušný muž, který sloužil své zemi a ochraňoval ji“. Žádné vyšetřování však prý Trump neovlivňoval.