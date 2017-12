Námořnictvo ve čtvrtek oznámilo, že - vzhledem k pohaslým nadějím na přežití posádky po 15 dnech od zmizení - oficiálně ukončilo záchrannou operaci.

„Navzdory obrovskému úsilí nebylo možné ponorku najít,“ uvedl mluvčí námořnictva Enrique Balbi a dodal, že pátrání již dávno přesáhlo dobu, kdy záchrana případných přeživších byla považována za možnou. Ale až dosud se nepodařilo najít žádné stopy.

Příbuzní vyzývají prezidenta

„Konečné rozhodnutí náleží vrchnímu veliteli, kterým je prezident. To on by měl zrušit toto nespravedlivé a neodůvodněné řešení,“ prohlásil v televizi otec jednoho z námořníků Luis Tagliapetra a zdůraznil, že neexistují žádné věcné důkazy, že posádku nelze zachránit. Za nepochopitelné považuje rozhodnutí ukončit operaci pouze dva dny poté, co prohledávané oblastí dosáhla loď Sophie Siem s americkou záchrannou miniponorkou na palubě; ještě nedávno na lodi usilovně pracovaly desítky dělníků, aby mohla vyplout a do operace se zapojit.

I otec dalšího z členů posádky, Jorge Villareal, argumentoval, že se dosud nepotvrdila žádná hypotéza o osudu ponorky a její posádky. „V takovém případu raději dál věřím v nejlepší variantu,“ prohlásil v televizi.

Oba otcové si postěžovali, že o rozhodnutí námořnictva se dozvěděli z médií, nikdo z velení flotily se s nimi nespojil.

„Prosím jen o jediné: nepřerušujte záchrannou operaci. Všichni cítíme, že jsou na živu,“ naříkala přítelkyně jednoho z námořníků Susana Álvarezová.