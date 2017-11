Pachatele policie nalezla mrtvého v autě asi dvanáct kilometrů od místa činu. Měl střelná zranění, jimž podlehl. Neví se ale, zda ho po několika kilometrech pronásledování zastřelil příslušník místní komunity, který ho pronásledoval a před kostelem na něj vystřelil z vlastní zbraně, nebo se zastřelil sám, uvedl Freeman Martin z texaského úřadu pro bezpečnost.

V době incidentu měl střelec na sobě podle policie černé oblečení a neprůstřelnou vestu. V pachatelově voze policie objevila další zbraně.

Tragédie, kterou úřady označily za nejhorší svého druhu v novodobých dějinách Texasu, se stala kolem 11:30 místního času (kolem 18:30 SEČ). Muž ozbrojený útočnou puškou Ruger AR 556 vystoupil z vozidla a vtrhl do kostela, kde se konala ranní bohoslužba, a začal střílet.

Podle krátkého sdělení Pentagonu pachatel dříve sloužil v americkém letectvu. Mluvčí letectva Ann Stefaneková uvedla, že od roku 2010 sloužil na základně Holloman v Novém Mexiku a jeho specializací byla logistika. Kdy byl propuštěn, nesdělila.

Během služby byl odsouzen za napadení své ženy a společného dítěte, za což byl potrestán, strávil rok ve vězení a byla mu snížena hodnost.

Důvod střelby není znám. „Nemáme žádný motiv,” uvedl šerif Joe Tackitt.

Policie proto zkoumá Kelleyovy příspěvky na sociálních sítích z posledních dnů, včetně jednoho, kde byla vyfocena poloautomatická zbraň AR-15.

