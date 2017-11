Maturanti si po 30 letech v New Yorku plnili sen, polovinu z nich zabil terorista

Úterní teroristický útok v New Yorku významně zasáhl skupinu deseti někdejších argentinských spolužáků, kteří si v americkém velkoměstě plnili svůj sen. Před třiceti lety si po maturitě slíbili, že se jednou společně do New Yorku vypraví. Letos dali peníze dohromady a na vytouženou cestu se vydali. Polovina z nich už se ale nevrátí.