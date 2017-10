Podle informací deníku The New York Times přišel Manafort do ústředí FBI ve Washingtonu v doprovodu svého právníka. Čelí obvinění, že prostřednictvím offshorových účtů propral 18 miliónů dolarů, tedy téměř 398 miliónů korun. Původní spekulace, že FBI chce Manaforta obvinit z nekalých vazeb na Rusy, potvrzeny nebyly.

List uvedl také to, že federální úřady vedle Manaforta mají zájem i o jeho bývalého obchodního společníka Ricka Gatese. Jeho jméno je podle deníku provázáno s Manafortovou firmou založenou na Kypru, přes kterou Manafort přijímal platby od obchodníků a politiků.

Manafort opouští svůj domov ve Virginia

FOTO: Jonathan Ernst, Reuters

Paul Manafort je dlouholetým stratégem republikánů. Na Trumpově kampani začal pracovat v březnu minulého roku. Po krátké době jej Trump jmenoval šéfem celé kampaně. Po několika měsících se ale ukázalo, že Manafort obdržel 12 miliónů dolarů (264,5 miliónu korun) od bývalého ukrajinského prezidenta a proruského státníka Viktora Janukovyče a Trump jej kvůli tomu po několika měsících odvolal. Jakékoli vazby své kampaně na Rusy ale šéf Bílého domu popírá.

O tom, že se Manafort vydá do rukou amerických úřadů, už informovala televize CNN. Informace o tom, že bude Manafort obviněn, kolují v amerických médiích od letošního léta, kdy agenti FBI prohledali jeho dům. Spekulovalo se také o tom, že by se Manafort mohl doznat a spolupracovat výměnou za to, že nebude stíhán.