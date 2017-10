V USA odsoudili prvního Američana, který se přidal k IS. Dostal 20 let

Americký soud ve Virginii v pátek poslal na 20 let do vězení Mohamada Khweise, který se na Blízkém východě připojil k teroristickému hnutí Islámský stát. Khweis je podle agentury AP jediným občanem USA, kterého dosud americká justice odsoudila za vstup do řad Islámského státu (IS).