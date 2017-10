Boyle se k pětiletému pobytu v zajetí vyjádřil v pátek večer po přistání v Kanadě, kam se vrátil s celou rodinou. V době, kdy manželský pár unesli radikálové, byla Colemanová těhotná. V zajetí porodila čtyři děti.

Colemanová a Boyle padli do zajetí sítě Hakkání napojené na Tálibán v roce 2012, kdy s batohy cestovali po Afghánistánu. Únosci nedávno s rukojmími překročili hranici do Pákistánu, kde je osvobodili pákistánští vojáci. K operaci přispěly informace amerických tajných služeb, sdělil již dříve Islámábád.

Podrobnosti neuvedl



„Hakkáníové projevili hloupost únosem poutníka a jeho ženy ve vysokém stupni těhotenství, kteří přišli pomáhat obyčejným vesničanům do afghánských oblastí pod kontrolou Tálibánu. Zastínit to může jen hloupost a odpornost rozkazu k zabití mé malé dcery,” řekl Boyle na letišti v Torontu. Výraz poutník už Boyle dál nerozvedl a neposkytl ani žádné podrobnosti k zabití dítěte.

Fotografie ze zajetí zachycuje Joshuu Boyla s manželkou Caitlan Colemanovou a jejich dvěma dětmi

FOTO: Reuters

Ještě v letadle poskytl Boyle agentuře AP písemné prohlášení, v němž svou rodinu popsal jako „houževnatou a odhodlanou”. Jedno z dětí má podle něj zdravotní problémy a únosci je v zajetí vyživovali proti jeho vůli.

Rodina chce odcestovat k příbuzným do Smiths Falls, což je zhruba 80 kilometrů od Ottawy. Kanadská vláda oznámila, že bude nadále rodinu podporovat.

Komplikace při zpáteční cestě



Zpáteční cestu zkomplikoval podle amerických zdrojů Boyle, když v Pákistánu odmítl nastoupit do amerického vojenského letadla a požádal, aby byl dopraven do Kanady. Pár cestoval nejprve do Londýna a odtud do Toronta. Boyle ale tvrdí, že nikdy neodmítl nastoupit do letadla, které by ho dopravilo blíž k domovu. Jeho otec řekl, že Boyle odmítl nastoupit, protože americké letadlo směřovalo na základnu Bagrám, zatímco jeho syn se chtěl vrátit co nejdříve na americký kontinent.

Podle americké verze se ale mohl Boyle obávat, že se v rukou Američanů ocitne ve vazbě vzhledem ke své minulosti. Byl totiž ženatý se sestrou jednoho z teroristů zadržovaných na základně Guantánamo a dcerou finančníka Al-Káidy. Manželství bylo později rozvázáno a Boyleův bývalý švagr, který se narodil v Kanadě, byl do Kanady propuštěn. Americké ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že Boyle ani Colemanová v USA nečelí žádnému obvinění.

Colemanová, která je z Pensylvánie, podle novinářů seděla v letadle s hlavou zahalenou do závoje. Na dotaz, zda je Boyleovou ženou, neodpověděla, jenom kývla.