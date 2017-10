Hasiči evidují v regionu celkem 22 požárů. V okresech Napa a Sonoma se hasičům podařilo dostat pod kontrolu asi deset procent požáru, jejich úsilí ale může zmařit silný vítr, kteří meteorologové předpovídají.

Hasiči vyslali do boje s plameny i letadla

FOTO: Kent Porter, ČTK/AP

Zmíněný okres Sonoma patří k nejvíce postiženým. Sonomský šerif Robert Giordano uvedl, že úřady zde prověřují stovky případů pohřešovaných lidí a že záchranáři již brzy začnou s cíleným hledáním těl.

#PocketFire [update] north of Geyserville (Sonoma County) is now 8,130 acres. https://t.co/kzAp8Yp6Hj pic.twitter.com/0mdOMtNlmH