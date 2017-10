Penzionovaný účetní, gambler a milionářský důchodce Paddock (64) minulou neděli na koncertě country hudby před lasvegaským hotelem zabil podle zkorigovaných údajů 58 lidí a skoro pět stovek dalších zranil. O motivech jeho činu policie stále nemá jasno.

„Znala jsem Stephena jako milého, starostlivého a klidného člověka. Nikdy mi nic neřekl, ani nepodnikl nic, co bych si mohla vykládat jako signál, že se může stát něco strašného,” přečetl advokát Matthew Lombard z prohlášení své klientky poté, co ji v Los Angeles vyslýchali agenti FBI. Ti se stále snaží zjistit, co způsobilo, že Paddock začal ze svého pokoje ve 32. patře střílet do davu 22 000 návštěvníků koncertu.