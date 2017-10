Pokud by plán vyšel, jednalo by se o největší bankovní loupež v brazilské historii. Policie lupiče sledovala dva měsíce, s výstavbou tunelu do nitra nejdůležitější finanční instituce v Sao Paulu ale začali již o dva měsíce dříve.

Lupiči tunel podepřeli dřevěnými výztužemi a vybavili elektrickými světly. Jejich práce ale vyšla nadarmo. Policie v pondělí zadržela všech šestnáct lidí, mezi nimiž byly i špičky mafiánské skupiny.