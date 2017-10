„Modlíme se za celou zemi, abychom nalezli jednotu a klid. Modlíme se za den, kdy bude zlo vykázáno a nevinní budou bezpečni před nenávistí a strachem,“ prohlásil státnicky Trump, což se od něj jako od hlavy státu i očekávalo.

Avšak Bílý dům nenaznačil žádná opatření, jež by měla zúžit možnost opakování podobné tragédie. Sítě se mezitím rozžhavily protichůdnými názory. „Modlitby nestačí!“ tweetovala demokratická senátorka Elizabeth Warnerová.

„Je čas jednat!“ nabádal její stranický kolega ze Sněmovny Seth Moulton, který se odmítl připojit k Trumpově minutě ticha za oběti.

„Představte si počet mrtvých, kdyby měl střelec tlumič, které se snaží zpřístupnit Národní asociace držitelů zbraní (NRA)!“ varovala loňská prezidentská kandidátka Hillary Clintonová na adresu mocné lobbistické organizace. „Můžeme a musíme odložit politiku stranou a povstat proti NRA!“ vyzvala.

Obchod v nevadském městě Mesquite, kde si lidé mohou koupit kytaru a nebo také pušku. Vrah z Las Vegas Stephen Paddock si zde pořídil několik zbraní. Podle šéfa obchodu Christophera Sullivana nebylo na Paddockovi nic divného, kvůli čemu by zbraň nemohl dostat.

FOTO: Chris Carlson, ČTK/AP

„Je čas, aby Kongres zvedl zadek!“ rozzlobil se protagonista zpřísnění kontroly, demokratický senátor Chris Murphy z Connecticutu, kde v roce 2012 na základce Sandy Hook pomatený žák postřílel 20 dětí a učitelů. Obvinil zákonodárce ze zbabělosti před zbrojařským průmyslem.

Zástupce guvernéra Gavin Newsom vyzval parlamenty všech států USA, aby se seznámily s pokrokem v kalifornských předpisech za uplynulých 30 let. Kalifornie má jedny z nejpřísnějších regulí prodeje zbraní a vydávání zbrojních pasů.

Republikáni: Jde o politizaci tragédie

Republikáni ale naopak obviňují demokraty, že se pokoušejí událost politizovat. „Všem politickým oportunistům, kteří sázejí na tragédii v Las Vegas, aby požadovali další zbraňová opatření – zlo nelze řídit,“ napsal kupříkladu republikánský guvernér státu Kentucky Matt Bevin.

Jeho strana s většinou v obou komorách Kongresu nemění svůj záměr přijmout zákon prosazovaný od září NRA, jenž umožní držitelům registrovaných zbraní cestovat s nimi do všech států USA, a to i přes jejich místní pravidla, a rovněž v národních parcích. Má současně zrušit 200dolarovou daň za tlumiče, jež mají chránit sluch sportovních střelců a lovců. Kritici, jako je Clintonová, ale důrazně upozorňují, že právě tlumiče mohou v případě budoucích incidentů střelby do lidí počet obětí jen znásobit.

First photographs from inside Las Vegas gunman's hotel room show assault rifles used in attack https://t.co/u3V6yLusRy — The Telegraph (@Telegraph) 3. října 2017

Jedna z upravených Paddockových vražedných zbraní. Děrovaný plech má zlepšit chlazení hlavně.

Média nevidí šanci na průlom ani po masakru v Las Vegas. NRA má podle CNN v republikánské politice nadále dominantní úlohu sponzora a lobbisty a může ohrozit i ty senátní demokraty, kteří budou příští rok usilovat o znovuzvolení.

„Téměř všichni republikáni v Kongresu jsou proti novým omezením zbraní a řada demokratů ze zemědělských států také hlasovala proti,“ poznamenal deník The Los Angeles Times (LAT). Při nynějším rozložení sil je pesimistická i demokratická senátorka Dianne Feinsteinová. „Víte, myslela jsem, že změnu přinese masakr ve škole Sandy Hook (2012), na střední škole v Columbine (1999) nebo střelba v San Francisku (1993). Nic z toho změnu nepřivodilo,“ řekla zklamaně listu LAT.