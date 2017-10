O motivu střelce z Las Vegas Stephena Paddocka se stále jen spekuluje, ale zdá se, že definici terorismu nemusí naplňovat. Kdy se tedy jedná o masovou vraždu, i kdyby obětí bylo několik desítek, a kdy o terorismus, ačkoliv zemřelo lidí méně?

Definice terorismu se spíše než na rozsah krveprolití soustřeďuje na motiv, připomněl Washington Post a odcitoval znění federálního zákona, podle něhož je terorismem „nezákonné použití síly a násilí proti osobám nebo majetku za účelem zastrašit nebo donutit vládu, civilní obyvatelstvo nebo jakoukoliv jejich část k podpoře politických nebo společenských cílů“.

Jinými slovy, ať je 50 lidí zabito, nebo je jich ”pouze” pár zraněno, vždy záleží na tom, co útočník zamýšlel.

Ilustrační foto

FOTO: Allen Breed, ČTK/AP

Co to pak znamená? Potom se v prvé řadě liší míra nasazení bezpečnostních a záchranných složek. Agentura AP upozornila, že to na Twitteru bez obalu shrnul demokratický kongresman z Connecticutu Jim Himes. „Teď se zvažuje, zda nevadská jatka byla terorismem. Pokud je tak označíme, znamená to mobilizaci nebývalých zdrojů. Pokud ne, nebude nic,“ napsal.

Now we're obsessing over whether the NV carnage was "terrorism". If we decide it is, we'll mobilize untold resources. If not, nothing.