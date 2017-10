Dvojice pušek u okna byla vybavena i optikou. Dvě desítky dalších ležely okolo.

Když pak policie prohledala také Paddockův dům v městečku Mesquite severovýchodně od Las Vegas, objevila podle zástupce okresního šerifa dalších 19 střelných zbraní, a jak uvedl šerif Las Vegas Joseph Lombardo, také „nějaké výbušniny, několik tisíc kusů munice a nějaká elektronická zařízení, která v tuto chvíli prověřujeme“.

V Paddockově autě navíc vyšetřovatelé našli dusičnan amonný použitelný k výrobě pyrotechniky a výbušnin. Materiál, který objevili v jeho domě, byl podle Lombarda tannerite, který rovněž obsahuje dusičnan amonný i chloristan amonný.

Paddockův dům v městečku Mesquite

FOTO: , ČTK/AP

Stanice BBC informovala, že Paddock všechny zbraně nakoupil v prodejně New Frontier Armory na severu Las Vegas. Majitel jí potvrdil, že k nákupu došlo letos na jaře a proběhl podle zákona, což předpokládá standardní kontrolu za strany FBI.

Média už také dříve informovala, že Paddock neměl nikdy potíže se zákonem, až na to, že před pár lety dostal od dopravní policie pokutu.

Prodejce zbraní však tvrdí, že by jím prodaná brokovnice a puška nestřílely tak, jak je to slyšet na záznamech z útoku, takže by musely být dodatečně upravené.

Agentura AP doplnila, že Paddock měl doma také zařízení umožňující přeměnu poloautomatických zbraní na automatické.

Video

BEZ KOMENTÁŘE: Střelba v Las Vegas zachycená návštěvníkem koncertu

Tichý milionář i hráč

Paddockův bratr Eric řekl novinářům, že nechápe, co se to s bratrem mohlo stát. „Jsme zcela zaskočeni,” prohlásil a dodal, že podle toho, co věděl, tak bratr zbraním nikdy neholdoval a neměl žádnou vojenskou průpravu. Byl to podle něj obyčejný chlapík, co jen hrával Video poker. „Kde ksakru vzal automatické pušky?,” divil se Eric Paddock.

Zároveň novinářům přiznal, že jejich otec byl bankovní lupič, který po odsouzení z vězení uprchl a FBI ho pak už nevystopovala.

O bratrovi si myslí, že mu muselo “přeskočit“.

Nejmenovaný zástupce blízký vyšetřování řekl agentuře Reuters, že je důvodné se domnívat, že měl Paddock dlouhodobě psychické potíže. Rovněž jeho otce označovala FBI za diagnostikovaného psychopata.

Paddockův bratr Eric hovoří s novináři.

FOTO: ČTK/AP

Druhý Paddockův bratr Bruce televizi NBC News řekl, že Stephen byl multimilionář investující do nemovitostí. Média uvedla, že vlastnil i pilotní licenci a dva letouny. Stanice NBC dodala, že Paddock nedávno uskutečnil několik transakcí za desítky tisíc dolarů, které souvisely s hraním. Není ale jasné, jestli to byly výherní částky, anebo naopak.

Paddock žil tichým životem v Mesquiteu teprve od loňského června. Bydlel s o dva roky mladší Marilou Danleyovou. Ta ale byla v době útoku v Japonsku a policie ji s masakrem nespojuje, ačkoliv bez podrobností oznámila, že Paddock několikrát využil její totožnost.

Paddockova dřívější sousedka Diane McKayová řekla deníku The Washington Post, že to byl podivín a s přítelkyní měl doma vždy zatažené žaluzie: „Byl divný, jen sám pro sebe. Bylo to jako bydlet vedle nikoho. Můžete být alespoň mrzutý nebo něco takového, ale on byl jen nijaký a tichý“.