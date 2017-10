„Říkal jsem Rexi Tillersonovi, který je vynikajícím ministrem zahraničí, že mrhá časem, když chce vyjednávat s malým rakeťákem (Trumpova přezdívka pro Kim čong-una, pozn. redakce). Šetři energii Rexi, uděláme to, co budeme muset,“ napsala Trump.

I told Rex Tillerson, our wonderful Secretary of State, that he is wasting his time trying to negotiate with Little Rocket Man...