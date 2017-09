Nedělní zemětřesení mělo podle americké geologické služby USGS epicentrum v Tichém oceánu 99 kilometrů od města Tonalá v jihomexickém státě Chiapas. Ten pocítil i sobotní otřesy o síle 6,2 stupně s epicentrem v sousední Oaxace, při nichž podle úřadů zemřelo celkem pět lidí. Spadlo tam několik budov a bez proudu byly dočasně statisíce lidí. [celá zpráva]

Země se přitom stále vzpamatovává z úterních otřesů o síle 7,1 stupně, nejtragičtějších za poslední léta, po nichž úřady registrují již 310 mrtvých, z toho více než polovinu v metropoli Mexiku.

Prohledávání spadlé školy Enriqua Rebsamena v hlavním městě Mexika se účastní i námořníci.

FOTO: Miguel Tovar, ČTK/AP

Starosta Miguel Mancera uvedl, že úterní otřesy poškodily přes tisíc budov. Více než pět desítek z nich se zřítilo. Záchranáři stále pokračují v prohledávání trosek, v nichž by mohli nalézt některé z dosud pohřešovaných osob. Naděje na objevení živých však slábne. Přesto záchranáři předpokládají, že by ve čtvrti Roma v hlavním městě mohli ještě najít přeživší v troskách kancelářských budov. Další by mohli bát v troskách pětipatrového domu, který se zřítil ve městě Tlapán.

„V Tlapánu je pořád možnost najít živé lidi,“ citovala agentura Reuters jednu ze zpráv.

Mexičtí záchranáři prohledávajkí trosky

FOTO: Henry Romero, Reuters

Nadále se prohledávají i trosky školy Enriqua Rebsamena, kde zemřely tři desítky osob.