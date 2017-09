„Je to jako Sodoma a Gomora, jako by se na nás bůh zlobil,“ citoval listy The New York Times (NYT) 66letého úředníka Jorgeho Ortize Diaze, který se v hlavním městě hned zapojil do záchranných prací.

Stovky dobrovolníků zamířily ke škole Enriquea Rebsamena v jižní části metropole, kde se na desítky dětí a dospělé zřítila škola. Záchranáři z ruin vytáhli 22 dětských těl a po dalších 30 dětech a osmi dospělých stále pátrají.

Dobrovolníci před zřícenou budovou školy ve čtvrti Coapa vytvořili lidský řetěz a odebírají trosky.

Na místě podle NYT panoval zmatek. Vyděšení rodiče se ptali na osud svých potomků a v agonii je volali jménem, zatímco z tlampačů zněly občas i protichůdné instrukce od záchranářů a žádosti o světla, baterie a naftu.

Záchranáři v ruinách školy Enriquea Rebsamena

Jesús Chairez pro BBC vylíčil, jak lidé v panice prchali z domů, aby si zachránili holý život. „Když jsem doběhl doprostřed ulice a podíval se za sebe, viděl jsem, jak se domy houpají zepředu dozadu a mezi nimi stoupá nahoru prach. Celá ulice vypadala jako jeden velký prašný mrak.“

Zdrcení lidé v Mexico City

„Třáslo se to opravdu hodně,“ popsal zemětřesení agentuře Reuters student Jevon Minto, který na univerzitě ve státě Puebla zrovna poslouchal přednášku. „Strach a panika je tu doslova cítit,“ dodal.

Pětapadesátiletý bankéř Jesús González Hernández viděl, jak „se rozpadají zdi“, když s kolegou prchal z kanceláře a cestou si poranil kotník.

Záchranáři v troskách zříceného domu v hlavním městě Mexika

Podobně dopadla 28letá Talia Hernándezová, jíž se podařilo dostat se z druhého patra domu. Zlomila si přitom nohu, přesto si oddychla. „Nemohu tomu uvěřit, že jsem naživu,“ svěřila se s pláčem BBC, zatímco jí zdravotníci z nohy vyjímali střepy skla.

Epicentrum zemětřesení v Mexiku

