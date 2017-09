Do ulic vyšly stejně jako už v pátek a sobotu stovky lidí demonstrovat proti policejnímu násilí a diskriminaci Afroameričanů.

Zpočátku vše začalo v poklidu, ale později se několik demonstrantů začalo ohrožovat policistu, který zadržel dva lidi. Když se k němu začali hnát, byl nucen ve spěchu nasednout do svého vozu a ujet. Při incidentu nebyl nikdo zraněn, ale někteří demonstranti házeli lahve.

Později policie na Twitteru také informovala, že protestující rozbíjeli výlohy: „Máme zprávy o značném ničení majetku v centru.” Proti jednomu policistovi byl použit i blíže neurčený sprej.

V neděli bylo v souvislosti s protesty, které už podle policie nejsou „dál nenásilné”, zadrženo 80 lidí. Už dříve bylo zadrženo 32 lidí kvůli tomu, že blokovali nájezd a dálnici, poškozovali majetek či házeli kameny na radnici a cihly na policisty.

Policisté diskutují s demonstranty protestujícími proti rasismu v St. Louis

FOTO: Jeff Roberson, ČTK/AP

Ti podle svých slov zatím situaci zvládají. „Máme to pod kontrolou. Je to naše město a my je budeme chránit,” uvedl v pondělí ráno dočasný šéf policie Lawrence O´Toole.

„Kriminálníci, které jsme zatkli, by se měli zodpovídat za škody a měli by být stíháni podle zákona,” dodal.

Šest minut ticha



V neděli dav po zahájení protestní akce držel šest minut ticha před budovou policie a provolával „Přestaňte nás zabíjet”. Policisté to podle agentury AP sledovali z oken.

Protestující vysvětlili, že šest minut ticha symbolizuje šest let, které uplynuly od smrti Anthonyho Lamara Smithe. Právě osvobození policisty, který ho zabil, protesty vyvolalo.

Demonstranti v St. Louis při protestech proti policejnímu násilí a rasové diskriminaci

FOTO: Joshua Lott, Reuters

Šestatřicetiletý policista Jason Stockley čelil u soudu obvinění z vraždy, protože ze záznamu z honičky vyplynulo, že řekl, že prchajícího zabije. Černocha pak usmrtil pěti výstřely.

U zabitého čtyřiadvacetiletého Smithe se sice našla zbraň, ale podle prokuratury nesla pouze stopy DNA Stockleyho. Prokuratura byla přesvědčena, že ji tam policista po incidentu nastrčil. Soud ale nakonec Stockleyho osvobodil.

Demonstranti v St. Louis při protestech proti policejnímu násilí a rasové diskriminaci

FOTO: Jeff Roberson, ČTK/AP

Americká policie čelí dlouhodobé kritice kvůli kontroverzním zásahům svých bělošských příslušníků proti černochům. Ve Fergusonu nedaleko St. Louis vyvolal před třemi lety rozsáhlé násilné protesty incident, při němž byl zastřelen mladý neozbrojený černoch Michael Brown.

I v předchozích dnech protesty také začaly pokojně, ale nakonec vyvrcholily střety mezi policií a protestujícími. Demonstranti házeli po policistech kameny a lahve, rozbíjeli výlohy a poničili dům starostky města. Policie nasadila slzný plyn a několik lidí zadržela.