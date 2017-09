„Je to ničivá sezóna hurikánů a vyjde draho,“ upozornila meteorologická služba AccuWeather po dopadech hurikánů Harvey v Texasu a Irma na Floridě.

Škoda po Harveym, který způsobil rozsáhlé záplavy i ve čtvrtém nejlidnatějším městě USA Houstonu, se předběžně odhaduje na 190 miliard dolarů (4,1 biliónu korun), čili jedno procento HDP.

Výjimečná Irma by ho mohla ještě překonat. Podle odhadů agentury Bloomberg by mohla napáchat škodu za 200 miliard dolarů (4,3 biliónu korun). Poslankyně za Floridu Debbie Wassermanová Schultzová řekla stanici BBC, že stát bude na obnovu potřebovat největší pomoc v dějinách.

This is Miami right now. #HurricaneIrma pic.twitter.com/bhVqJ1bmCP

Irma v Miami

I když AccuWeather odhaduje škodu nižší, její ředitel Joel Myers podotkl: „Tato bouře si ze všech hurikánů a tajfunů nad všemi světovými oceány udržela nejdéle svoji intenzitu. Ta bouře není jen intenzivní, ale zasáhla také velmi širokou oblast.“ Irma už minulý týden decimovala ostrovy v Karibiku.

New video from St. Pete's waterfront. More water has been sucked out of the bay as #HurricaneIrma approaches. Wind and rain picking up. pic.twitter.com/j4zJVdisya