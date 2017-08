V deseti čtvrtích a předměstích Houstonu byl v pondělí vyhlášen noční zákaz vycházení. Důvodem je „ochrana obyvatel a majetku“. Texaská policie už zadržela čtyři lidi, kteří jsou podezřelí z rabování.

Vyhlášena byla evakuace pro dalších 8500 z lidí ze čtvrti Northwood Pines.

Pokračuje také záchrana lidí, kteří zůstali ve svých domech a odřízla je voda, protože ve městě původně nebyla nařízena evakuace. Jak policie, tak pobřežní stráž zachránily 3000 lidí. Silné deště, provázející bouři, změnily ulice Houstonu v řeky.

Letecký pohled na místa zasažená bouří Harvey

FOTO: Gabe Hernandez, ČTK/AP

Není zatím známo, kolik lidí bude potřeba celkem zachránit, uvedl plukovník Steven Metze z texaského ministerstva obrany. Dodal, že vojáci budou pracovat bez přestání 24 hodin denně. Počet nasazených se zvýší z původních tří na dvanáct tisíc. Už vzrostl počet nasazených helikoptér ze tří na 22 a v úterý jich bude v akci 49. Helikoptéry zachraňují obyvatele města ze střech domů.

Harvey je nejsilnějším hurikánem, který Texas zasáhl od roku 1961. Živel na pevninu udeřil v noci na sobotu SELČ prudkými dešti a větry přesahujícími rychlost 210 kilometrů za hodinu. Nad pevninou nicméně již během soboty zeslábl v tropickou bouři.

Lidé evakuovaní z oblasti zasažené bouří Harvey nastupují do armádního speciálu.

FOTO: David Woo, ČTK/AP

Harvey je však stále nad pevninou a velmi pomalu se posouvá zpátky nad moře, kam se vrátí až ve středu, což přinese úlevu, ale současně hrozbu, že může zesílit a vrátit se zpět.

