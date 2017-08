Houstonský meteorologický úřad varoval, že v pondělí brzy ráno hrozí v části Texasu bleskové povodně. Bouře zatím neslábne a přináší další déšť. Národní středisko pro hurikány (NHC) v předpovědi v neděli v 19:00 místního času (pondělí 2:00 SELČ) uvedlo, že střed bouře byl zhruba 15 kilometrů severovýchodně od texaského města Victoria, tedy necelých 200 kilometrů na jihozápad od Houstonu.

Bouře postupuje na jihovýchod rychlostí šest kilometrů za hodinu a doprovází ji vítr o rychlosti až 65 kilometrů za hodinu. Síla bouře se přitom má v příštích 24 hodinách změnit jen málo, a dokonce je možné její mírné zesílení. Na texaském pobřeží a na jihozápadě státu Louisiana má do pátku napršet dalších až 635 milimetrů srážek.

Flash Flood Warning including Houston TX, Pasadena TX, The Woodlands TX until 4:15 AM CDT pic.twitter.com/HTL3hcvisd