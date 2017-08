NYT: Vyšetřovatel Mueller chce mluvit s předními Trumpovými lidmi

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller rozplétající kauzu údajné loňské předvolební koordinace Rusů a týmu Donalda Trumpa chce vyslechnout přední činitele Bílého domu. Uvedl to v sobotu deník The New York Times s odkazem na informované zdroje. Prezident Trump, který se v minulosti vyjádřil o Muellerově práci s nevolí, tento týden prohlásil, že jej rozhodně nemá v úmyslu odvolávat.