Je to poslední zoufalá snaha tradičních politiků a jejich zkorumpovaného systému se mě zbavit a ovlivnit volby, která je jak vystřižená z 50. let, řekl v rozhovoru pro Právo lídr hutí ANO Andrej Babiš. Reagoval tak na žádost policie o vydání... Celý článek Babiš k žádosti o vydání: Je to poslední zoufalý pokus mě zlikvidovat»